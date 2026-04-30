A Cartoceto torna ‘Viva il mercato contadino’

A Cartoceto, nella piazza principale, si svolgerà nuovamente ‘Viva il mercato contadino’ dopodomani, cioè sabato. L’evento si svolge in una zona centrale del paese e coinvolge produttori locali che offriranno i loro prodotti direttamente ai visitatori. La manifestazione è prevista in una location all’aperto e si svolge durante il giorno. Non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sulle modalità di partecipazione o sui partecipanti.

Tornerà dopodomani (sabato), nella cornice di piazza Garibaldi a Cartoceto, ‘Viva il mercato contadino’. Appuntamento dalle 15,30 alle 19,30, quando la storica location abbracciata dalle mura medievali e affacciata sul Palazzo del Popolo con la sua torre dell’orologio, ospiterà una serie di aziende agricole del territorio con le loro eccellenze enogastronomiche, insieme a hobbisti e artigiani, tutti legati alla tradizione locale, per dare nuovamente vita all’antica esperienza del mercato di Cartoceto. I visitatori potranno muoversi tra le bancarelle di produttori di una filiera biologica e naturale, decidendo di arricchire la loro dispensa di prodotti di grande qualità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Cartoceto torna ‘Viva il mercato contadino’ Notizie correlate Leggi anche: Il ritorno del Verziere. Mercato contadino in Largo Augusto Leggi anche: Al mercato contadino nasce l’orto