Il mercato contadino torna a Largo Augusto, riportando alla luce la storica funzione del Verziere. Fino al 1911, l’area tra via Verziere e Largo Augusto ospitava il mercato ortofrutticolo di Milano. Ora, il mercato contadino riprende vita con bancarelle di prodotti agricoli, offrendo un punto di incontro tra produttori locali e cittadini. La riapertura segna un collegamento diretto con la tradizione mercantile della zona.

Il Verziere torna alla sua antica vocazione agricola. Fino al 1911 nell’area tra via Verziere a Largo Augusto c’era il mercato ortofruttico meneghino. La colonna del Verziere in Largo Augusto, risalente al XVII secolo, ancora ricorda quell’antica vocazione, che il Comune ha deciso di rinnovare. Sì, perché l’assessorato alla Food Policy guidato dalla vicesindaco Anna Scavuzzo, con il parere favorevole del Municipio 1, ha deciso di istituire un mercato contadino di vendita diretta proprio in Largo Augusto, un progetto presentato dal Consorzio agrituristico mantovano “Verdi terre d’Acqua”. Nella delibera con cui il “parlamentino“ del centro... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ritorno del Verziere. Mercato contadino in Largo Augusto

Articoli correlati

In via Sciuti apre un nuovo mercato del contadinoSabato prossimo 21 febbraio avrà luogo l'apertura di un nuovo mercato del contadino in via Sciuti.

Mercato contadino in piazza. Oltre 200 clienti fidelizzati. Il km zero piace sempre di piùSono 37 le edizioni di mercatino contadino "in piazza", una trentina di aziende agricole locali coinvolte, l’assalto di più di 200 visitatori,...