A Capri divieto di procacciamento molesto di clientela | multe per i commercianti che assillano i turisti per vendere

A Capri è stato istituito un divieto specifico per commercianti e titolari di agenzie turistiche di effettuare attività di procacciamento di clientela in modo invasivo sul suolo pubblico. Chi viola questa disposizione può essere soggetto a sanzioni pecuniarie. La normativa mira a regolamentare le interazioni tra operatori commerciali e turisti, evitando comportamenti molesti e garantendo un ambiente più tranquillo per i visitatori.

"Divieto assoluto a operatori commerciali e titolari di agenzie turistiche di fare attività invadenti di procacciamento clientela su suolo pubblico" si legge.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Capri, stretta contro la pubblicità molesta ai turisti: multe fino a 500 euro Capri dice stop agli "assalti" ai turisti con l'ordinanza anti petulanza: multe fino a 500 euroA Capri scatta la linea dura contro chi importuna i turisti con proposte insistenti di servizi e attività. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ad Anacapri vietato dare cibo ai piccioni; La piazzetta di Capri riprodotta con 14mila mattoncini Lego; È sempre Cartabianca: Un weekend a Capri senza badare a spese Video; Ilary Blasi e Bastian Muller, fuga primaverile a Capri tra gita in barca e cena romantica. Smottamento in mare a Capri, divieto di avvicinamento tra Punta Caterola e Punta FucileA seguito di uno smottamento di terra e pietrame in una zona tra Punta Caterola e Punta Fucile a valle di Monte Tiberio, al fine di non creare allarmismi inutili si chiarisce che nell’area non ci sono ... ilmattino.it Capri, divieti e sensi di marcia. nuove regole per i turisti: «Così tuteliamo l’isola»Se non è una rivoluzione poco ci manca. Capri vara il vademecum anti-caos per disciplinare l’afflusso di turisti ed evitare l’assalto indiscriminato ai luoghi iconici dell’isola. Il consiglio comunale ... ilmattino.it Non solo "alle" Maldive....quì è Capri. - facebook.com facebook