Capri dice stop agli assalti ai turisti con l' ordinanza anti petulanza | multe fino a 500 euro

A Capri è entrata in vigore un'ordinanza che vieta le offerte insistenti ai turisti, con sanzioni che possono arrivare fino a 500 euro. La misura è stata adottata dal Comune per limitare le molestie eccessive da parte di venditori ambulanti e altre figure che disturbano i visitatori. La normativa mira a tutelare la tranquillità degli ospiti e a regolamentare le attività commerciali nelle zone più frequentate dell'isola.

A Capri scatta la linea dura contro chi importuna i turisti con proposte insistenti di servizi e attività. È ufficialmente in vigore una nuova ordinanza comunale che punta a mettere un freno a comportamenti ritenuti invasivi, prevedendo sanzioni che possono arrivare fino a 500 euro. Il provvedimento, firmato dal comandante della Polizia municipale, nasce con l'obiettivo di contrastare le pratiche di procacciamento aggressivo della clientela. Nel mirino finiscono in particolare quegli operatori che, nelle strade e nelle aree pubbliche, fermano i passanti per promuovere ristoranti, escursioni, tour dell'isola o gite in barca., L'ordinanza stabilisce un divieto netto: commercianti, titolari di agenzie turistiche e collaboratori - anche occasionali - non potranno più avvicinare i turisti in modo insistente o invadente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Capri dice stop agli "assalti" ai turisti con l'ordinanza anti petulanza: multe fino a 500 euro Capri, ordinanza anti-petulanza: stop ai venditori insistenti verso i turistiGite in barca, pasti e visite guidate: vietato il procacciamento insistente di clientela su suolo pubblico Il Comune di Capri ha introdotto un... Leggi anche: Capri, stretta contro la pubblicità molesta ai turisti: multe fino a 500 euro