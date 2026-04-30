A Bologna arriva il comitato Remigrazione e riconquista

A Bologna, è in programma una manifestazione organizzata dal comitato Remigazione e Riconquista (Rer). La manifestazione, annunciata dal comitato, si terrà nella città nelle prossime settimane. La decisione di organizzare l’evento è stata comunicata direttamente dal comitato, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sul percorso. La notizia ha suscitato interesse tra i residenti e le istituzioni locali.

Il comitato Remigrazione e riconquista (Rer) ha intenzione di organizzare una manifestazione a Bologna. Secondo quanto scrive la pagina Instagram ‘bulaggna.8’ - che fa riferimento alla formazione locale della Rete dei patrioti -, la manifestazione dovrebbe avvenire il pomeriggio di sabato 9.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Chiavari, il Comitato Remigrazione e Riconquista oltre le polemiche: “Saremo in piazza” Comitato Remigrazione e Riconquista in piazza a Chiavari, presidio di protestaPresidio sabato 18 aprile 2026 in piazza Matteotti a Chiavari dalle ore 15, promosso da Anpi e dai partiti all'opposizione in parlamento, in risposta... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: A Bologna arriva il comitato Remigrazione e riconquista; Bologna, al Giardino delle Popolarissime arriva il Circo delle Città Invisibili; Il Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 30 a Bologna; Al Tecnopolo di Bologna arriva IT4LIA, il nuovo supercomputer della AI Factory italiana. Il caso del Festival filo-russo a Bologna arriva fino al ministro Piantedosi: Diffonde propaganda pro-PutinBologna, 1 aprile 2026 – Scatta l’allarme a Bologna perché nel weekend di sabato 11 e domenica 12 aprile sarebbe in programma, in una località della provincia, un festival documentaristico filo-russo. ilrestodelcarlino.it LUNA PARK DI BOLOGNA 2026 Festa dello Studente – Giornate dell’Amicizia Dal 9 MAGGIO al 14 GIUGNO il divertimento arriva al Parco Nord (Via Stalingrado 83) con attrazioni per tutte le età, musica, street food e un’atmosfera unica da vivere con a - facebook.com facebook Un nuovo supercomputer al DAMA Tecnopolo di Bologna: arriva IT4LIA, infrastruttura per l’IA tra le più potenti al mondo datamanager.it/2026/04/un-nuo… x.com