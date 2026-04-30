a 16 anni abusi da un leader gesuita

A 16 anni, una donna ha raccontato di aver subito abusi da parte di un leader gesuita. La confessione è stata fatta con l’intenzione di far sapere alle altre donne che potrebbero aver vissuto esperienze simili di non essere sole. La testimonianza mette in evidenza un episodio di abuso, senza ulteriori dettagli sui coinvolgimenti o le circostanze. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo alle modalità o ai tempi dell’accaduto.

Una confidenza dolorosa ma con un obiettivo chiaro: incoraggiare tutte le donne che hanno sofferto una situazione simile a pensare che non sono "sole" nella loro sofferenza. A parlare degli abusi subiti da ragazza è stata l’eurodeputata del Pd, Annalisa Corrado (nella foto). "Ho deciso di raccontare una parte dolorosa della mia storia, che risale a tanti anni fa, ma terribilmente attuale per tante ragazze e donne. Racconto il mio pezzo personale di una storia che ho scoperto essere collettiva, fatta di abusi psicologici e sessuali avvenuti all’interno del Movimento eucaristico giovanile (Meg) dal 1968 al 1998 circa, per mano del gesuita...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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