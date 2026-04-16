Nel 2024, un uomo di 48 anni è stato condannato a 50 anni di carcere per diversi reati, tra cui il sequestro di persone e la cospirazione per il trasporto di minorenni a scopi sessuali. L’indagine ha portato alla luce un’attività criminale organizzata all’interno di una setta, con coinvolgimento di almeno 20 mogli e un piano di abusi sistematici. Le accuse sono state formulate sulla base di prove raccolte nel corso delle indagini.

Samuel Rappylee Bateman, 48 anni, ha ricevuto una condanna a 50 anni di reclusione nel 2024 per crimini gravi che coinvolgono il sequestro di persone e la cospirazione per il trasporto di minorenni a fini sessuali. L’uomo, proveniente da Colorado City, dovrà scontare anche una sorveglianza libertà permanente dopo il periodo detentivo. Le indagini hanno rivelato come Bateman, all’epoca dell’arresto, avesse già venti mogli e gestisse lo spostamento di donne e ragazze, anche di soli nove anni, attraverso i confini degli stati per scopi di abuso. La catena del potere nelle sette fondamentaliste. Il caso di Bateman non è un episodio isolato, ma si inserisce in una linea temporale di leadership estremista all’interno della Chiesa fondamentalista di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 50 anni per il leader della setta: il piano di abusi e le 20 mogli

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