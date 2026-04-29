Abusata da un gesuita a 16 anni La terribile storia dell’eurodeputata Corrado Come lei altre decine di ragazze e minori

Un eurodeputato ha rivelato di essere stato abusato da un gesuita all’età di 16 anni. La testimonianza è stata resa pubblica durante un intervento a Strasburgo, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle violenze subite da ragazze e minorenni. La donna ha condiviso il suo racconto in modo diretto, evidenziando che altre giovani hanno avuto esperienze analoghe. La sua dichiarazione si inserisce in un quadro più ampio di denunce di abusi che coinvolgono figure religiose.

Strasburgo, 29 aprile 2026 – Una confidenza dolorosa ma con un obiettivo chiaro: incoraggiare tutte le donne che hanno sofferto una situazione simile a pensare che non sono “sole” nella loro sofferenza. A parlare degli abusi subiti da ragazza è stata l'eurodeputata del Pd, Annalisa Corrado. “Ho deciso di raccontare una parte dolorosa della mia storia, che risale a tanti anni fa, ma terribilmente attuale per tante ragazze e donne. Racconto il mio pezzo personale, di una storia che ho scoperto essere collettiva, fatta di abusi psicologici e sessuali avvenuti all'interno del Movimento eucaristico giovanile (Meg) dal 1968 al 1998 circa, per mano...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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