Al 91° minuto, l’allenatore ha ringraziato società e tifosi, dedicando un pensiero commosso a una bambina scomparsa a Porcari. Poco prima della premiazione, sul campo di Agliana, il capitano ha sollevato la coppa e il patron ha espresso soddisfazione per la vittoria della Supercoppa che chiude una stagione positiva. Durante l’intervista, Brunori ha anche parlato del futuro, indicando l’obiettivo di fare una “D” di livello elevato.

La Pantera ha concesso il bis. Sul prato di Agliana prima della premiazione, con Santeramo che ha alzato al cielo la Coppa, il patron Matteo Brunori, parlando del futuro, ha detto in modo esplicito: "C’è naturalmente grande soddisfazione per questa Supercoppa che corona una stagione bellissima. E di fronte ai nostri tifosi che ci hanno seguito in gran numero e che ci hanno sempre sostenuto, non possiamo che ribadire le nostre intenzioni per la prossima stagione: disputare un campionato di livello". Per la prima volta in questa stagione Sergio Pirozzi ha guidato la squadra in giacca e cravatta. "Siamo qui a gioire a fare festa – ha detto il trainer –, ma il mio pensiero va prima di tutto alla famiglia di Porcari per la tragica morte della loro figlia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - 91° minuto - Pirozzi: "Grazie a società e tifosi, coronato un sogno. Un pensiero commosso alla bimba morta a Porcari». Brunori: "Faremo una “D” di gran livello»

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