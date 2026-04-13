91° minuto - Il patron | E ora inizia il bello vogliamo essere protagonisti anche in D Brunori | Vittoria di tutti dell’umiltà della città

Nel corso di una partita giocata davanti a circa 3.500 spettatori, tra cui centinaia di bambini, il patron ha dichiarato che ora inizia il momento cruciale, con l’obiettivo di diventare protagonisti anche in “D”. Brunori ha invece parlato di una vittoria collettiva, sottolineando l’umiltà e il ruolo della città. La giornata si è conclusa con una festa nel “Porta Elisa”, coinvolgendo la comunità locale.

Anche centinaia di bambini fra i 3500 che hanno affollato il "Porta Elisa". In una festa che ha contagiato tutti, a partire dal patron Matteo Brunori, arrivato in sala stampa completamente fradicio di spumante (lo ha offerto il "dg" Gianni che ha compiuto proprio ieri 50 anni, auguri!), con indosso la maglietta celebrativa e non priva di riferimenti ironici su chi non credeva, all’inizio, nella vittoria della Lucchese. "E ora – dice Brunori – iniziamo a divertirci, nel senso che, dalla prossima settimana, cominceremo a lavorare per la serie “D”. E’ stato un campionato molto duro, con partite che sembravano di categoria superiore, con squadre attrezzate.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - 91° minuto - Il patron: "E ora inizia il bello, vogliamo essere protagonisti anche in ”D“». Brunori: "Vittoria di tutti, dell’umiltà, della città» 91° minuto - Pupeschi: "Strappo al campionato, ora avanti con questa umiltà». Pirozzi pompiere: "Ok, ma non è ancora fatta»La solita Lucchese che esce alla distanza ha conquistato altri tre punti che la avvicinano più che mai alla promozione, mantenendo gli otto di... Leggi anche: Napoli Women, il progetto che sogna in grande: «Vogliamo essere la squadra della città»