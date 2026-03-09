91° minuto - Pupeschi | Strappo al campionato ora avanti con questa umiltà Pirozzi pompiere | Ok ma non è ancora fatta

Al 91° minuto, Pupeschi ha dichiarato che si tratta di uno strappo al campionato e che ora si deve continuare con umiltà. Pirozzi, invece, ha risposto che non tutto è ancora deciso. La squadra di casa ha conquistato altri tre punti, rafforzando la propria posizione in classifica, ora con otto punti di vantaggio sul secondo e dieci sul terzo.

La solita Lucchese che esce alla distanza ha conquistato altri tre punti che la avvicinano più che mai alla promozione, mantenendo gli otto di vantaggio sullo Zenith Prato e ben dieci sul Viareggio. "Innanzi tutto – ha detto Pirozzi (foto) – voglio fare i complimenti alla Larcianese e al suo allenatore che è bravo. Una squadra che ha avuto un vero e proprio black-out prima di far tornare sulla panchina Cerasa, altrimenti i punti in classifica sarebbero sicuramente di più. Da parte nostra abbiamo sbagliato qualcosa nel primo tempo, perché le due punte dovevano giocare più addosso ai centrali, soprattutto Riad ci ha messo un bel po’ a capirlo; poi, nella ripresa, direi siamo andati decisamente meglio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

