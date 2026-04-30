Il 30 aprile segna l'apertura del 730 precompilato, con oltre 1,3 miliardi di dati fiscali disponibili online grazie all'intervento dell'Agenzia delle Entrate. A partire da questa data, milioni di contribuenti possono consultare il modulo e verificare le informazioni già inserite. Tuttavia, scattano anche i controlli, e chi riscontra incongruenze potrebbe essere soggetto a verifiche o accertamenti fiscali. Le modalità per modificare i dati sono accessibili attraverso il portale dell'Agenzia.

Per milioni di contribuenti il 30 aprile è sinonimo di 730 precompilato. A partire da questa data si può accedere infatti al modulo, con oltre 1,3 miliardi di dati fiscali già caricati dall’Agenzia delle Entrate. Ma alla vigilia del debutto è scoppiato l’allarme per errori nelle Certificazioni Uniche trasmesse dai sostituti d’imposta, con il rischio di compromettere detrazioni e benefici fiscali per migliaia di contribuenti. Il Fisco ha però rassicurato che le anomalie segnalate sono state corrette o sono comunque in fase di rettifica. E, soprattutto, che i controlli fiscali non avranno luogo e i rimborsi saranno rapidi per chi accetta la dichiarazione senza modificarne i dati.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - 730 precompilato, scattano i controlli: chi rischia l’accertamento e come modificare i dati

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