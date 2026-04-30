730 precompilato 2026 online | scadenze novità e come inviarlo

A partire dal 30 aprile, è possibile accedere online al modello 730 precompilato per il 2026. La procedura permette ai contribuenti di visualizzare e inviare la dichiarazione dei redditi tramite il portale ufficiale. Le scadenze principali si avvicinano, e ci sono alcune novità rispetto agli anni precedenti. È importante rispettare le date previste per evitare eventuali sanzioni o complicazioni nella trasmissione.

La dichiarazione dei redditi 2026 entra nel vivo. Dal pomeriggio del 30 aprile, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sono disponibili in modalità consultazione i modelli 730 precompilati, già predisposti con i dati in possesso del Fisco o trasmessi da enti esterni come datori di lavoro, farmacie, banche e assicurazioni. Secondo quanto comunicato dall'Agenzia, le informazioni raccolte per la stagione dichiarativa in corso superano 1 miliardo e 300 milioni. Come accedere al 730 precompilato Per visualizzare e scaricare la dichiarazione basta entrare nella propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Spid, Cie o Cns.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Nuove regole per la trasmissione delle spese sanitarie. Invio dei dati!

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