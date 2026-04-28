730 precompilato quando inviarlo e come compilarlo | il calendario le scadenze e come cambia La guida

Dal pomeriggio di giovedì 30 aprile sarà possibile consultare online il modello 730 precompilato sul sito dell'Agenzia delle entrate. La stagione dichiarativa 2026 per la compilazione e l'invio del modello si apre in questa data, con le modalità di accesso e le scadenze che saranno disponibili ai contribuenti. La procedura permette di verificare i dati già inseriti e di procedere alla trasmissione telematica.

730 precompilato, al via la stagione dichiarativa 2026: dal pomeriggio di giovedì 30 aprile, sul sito dell’Agenzia delle entrate, saranno disponibili in modalità consultazione le dichiarazioni 730 già predisposte con i dati in possesso del Fisco o inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale, sono più di 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per le precompilate 2026. Per l’invio del 730 ed eventuali modifiche il semaforo verde è previsto per il prossimo 14 maggio, con deadline ultima al 30 settembre. I contribuenti Nel 2025 sono stati 5,4 milioni i 730 inviati direttamente dai contribuenti, di cui 3,2 milioni - quasi il 60% - con la modalità semplificata, che sarà disponibile anche quest’anno.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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