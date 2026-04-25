Con l’arrivo della primavera, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il calendario ufficiale per la presentazione del 730 precompilato 2026. Il documento dettaglia le date entro cui i contribuenti potranno accedere e inviare la dichiarazione, coinvolgendo principalmente lavoratori dipendenti e pensionati. Sono inoltre previste alcune novità operative rispetto agli anni precedenti, senza però indicazioni di modifiche sostanziali al procedimento.

Con l'avvicinarsi della primavera, si accendono i motori della macchina fiscale italiana. L’Agenzia delle Entrate ha definito il cronoprogramma per il 730 precompilato 2026, lo strumento che coinvolge la platea più vasta di contribuenti, dai lavoratori dipendenti ai pensionati. L'obiettivo dell'amministrazione finanziaria rimane la semplificazione, puntando su un database di oneri detraibili sempre più nutrito, dai farmaci alle spese veterinarie, fino ai bonus edilizi. La data d'inizio è fissata per il 30 aprile 2026. Da quel momento in poi, i cittadini potranno accedere al proprio cassetto fiscale tramite le credenziali d'identità digitale (SPID, CIE o CNS) per visionare la dichiarazione predisposta dal fisco.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - 730 Precompilato 2026, le date: il calendario ufficiale e le novità dell’Agenzia delle Entrate

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