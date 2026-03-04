Modello 730 è online sul sito dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile online il modello 730 e la documentazione correlata per la dichiarazione dei redditi del 2026. La procedura è rivolta ai contribuenti che utilizzano l’assistenza fiscale e permette di presentare la dichiarazione in modo più semplice. La pubblicazione dei modelli avviene sul sito ufficiale dell’ente, accessibile a tutti gli interessati.

L'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli e la relativa documentazione per la dichiarazione dei redditi con modello 730 da presentare nel 2026, destinata ai contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.