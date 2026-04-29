730 anomalia nella Certificazione unica La Cgil | Un rischio per migliaia di contribuenti

È stata segnalata un'anomalia nei modelli di Certificazione unica relativi al modello 730, che potrebbe causare problemi a migliaia di contribuenti. La situazione è stata resa nota da un sindacato, che ha evidenziato come questa inesattezza possa portare a conseguenze negative per molti cittadini che devono presentare la dichiarazione dei redditi. La questione è attualmente sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

«Un'anomalia» nelle Certificazioni uniche «che rischia di penalizzare pesantemente migliaia di contribuenti». È quella denunciata dalla Cgil che, il 21 aprile, ha scritto al Mef per allertare il governo senza tuttavia ancora ricevere alcuna risposta a 24 dall'avvio della stagione dichiarativa. 730 precompilato, quando inviarlo e come compilarlo: il calendario, le scadenze e come cambia. La guida L'anomalia nelle Certificazioni uniche Il 21 aprile scorso, il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari, e la presidentessa del Consorzio nazionale Caaf Cgil, Monica Iviglia, hanno inviato una lettera ufficiale al Mef, sottolinea il sindacato.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - 730, anomalia nella Certificazione unica. La Cgil: «Un rischio per migliaia di contribuenti» Notizie correlate 730, allarme Cgil sulla Certificazione unica: “Dati sbagliati, rischio per precompilate”Il 21 aprile scorso, il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari, e la presidente del Consorzio nazionale Caaf Cgil, Monica Iviglia,... Fisco, allarme Cgil: 730 a rischio per errori nelle certificazioni uniche dei redditiL’allarme arriva dalla Cgil a ventiquattrore dal debutto della precompilata 2026 : a rischio i 730 per errori nelle certificazioni uniche. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Certificazione Unica 2026 errata? Cosa fare prima del 730; Un Alieno sul palco del Monk; Smart working e bonus trasporti, Gualtieri al governo: Non si può scaricare tutto sui comuni; Strisce pedonali più resistenti: Torino prova a rifare la segnaletica. 730, anomalia nella Certificazione unica. La Cgil: «Un rischio per migliaia di contribuenti»«Un'anomalia» nelle Certificazioni uniche «che rischia di penalizzare pesantemente migliaia di contribuenti». È quella denunciata dalla Cgil che, il 21 ... ilgazzettino.it 730, anomalia nella Certificazione unica. La denuncia Cgil: A rischio migliaia di contribuentiIl sindacato ha scritto al Mef il 21 aprile: migliaia di documenti sono stati rilasciati con dati errati o assenti ... repubblica.it 730, anomalia nella Certificazione unica. La denuncia Cgil: “A rischio migliaia di contribuenti” x.com Terza puntata delle interviste con Sandro Vanin sulla certificazione della qualità - facebook.com facebook