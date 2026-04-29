730 anomalia nella Certificazione unica Rischia di penalizzare migliaia di contribuenti

Un problema è stato riscontrato nelle Certificazioni Uniche relative al modello 730, con un'anomalia che potrebbe portare a conseguenze negative per migliaia di contribuenti. La questione riguarda possibili errori o discrepanze che si sono verificati durante la fase di compilazione o trasmissione dei dati. La situazione ha attirato l'attenzione di esperti e autorità fiscali, che stanno cercando di capire l'origine del problema.

«Un'anomalia» nelle Certificazioni uniche «che rischia di penalizzare pesantemente migliaia di contribuenti». È quella denunciata dalla Cgil che, il 21 aprile, ha scritto al Mef per allertare il governo senza tuttavia ancora ricevere alcuna risposta a 24 dall'avvio della stagione dichiarativa. 730 precompilato, quando inviarlo e come compilarlo: il calendario, le scadenze e come cambia. La guida L'anomalia nelle Certificazioni uniche Il 21 aprile scorso, il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari, e la presidentessa del Consorzio nazionale Caaf Cgil, Monica Iviglia, hanno inviato una lettera ufficiale al Mef, sottolinea il sindacato.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - 730, anomalia nella Certificazione unica. «Rischia di penalizzare migliaia di contribuenti» Notizie correlate 730, anomalia nella Certificazione unica. La Cgil: «Un rischio per migliaia di contribuenti»«Un'anomalia» nelle Certificazioni uniche «che rischia di penalizzare pesantemente migliaia di contribuenti». 730, allarme Cgil sulla Certificazione unica: “Dati sbagliati, rischio per precompilate”Il 21 aprile scorso, il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari, e la presidente del Consorzio nazionale Caaf Cgil, Monica Iviglia,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Certificazione Unica 2026 errata? Cosa fare prima del 730; Morti in ambulanza, la compagna di Spada denuncia i primi 20 hater; Cgil scrive al Mef, errori nelle Certificazioni uniche, 730 a rischio; Il flop delle nuove piste ciclabili, a rischio 5 milioni del Pnrr. 730, anomalia nella Certificazione unica. La Cgil: «Un rischio per migliaia di contribuenti»«Un'anomalia» nelle Certificazioni uniche «che rischia di penalizzare pesantemente migliaia di contribuenti». È quella denunciata dalla Cgil che, il 21 ... ilmattino.it 730, anomalia nella Certificazione unica. La denuncia Cgil: A rischio migliaia di contribuentiIl sindacato ha scritto al Mef il 21 aprile: migliaia di documenti sono stati rilasciati con dati errati o assenti ... repubblica.it : Lele Adani ha bacchettato Locatelli dicendo che se hai davanti un giocatore come Luka Modric non salti in quel modo rischiando di fargli male: sei d'accordo - facebook.com facebook : Adani ha bacchettato Locatelli dicendo che se hai davanti un giocatore come Luka Modric non salti in quel modo rischiando di fargli male: sei d'accordo x.com