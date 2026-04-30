40 anni fa l’Italia connessa a internet
Il 30 aprile 1986, l’Italia ha effettuato la prima connessione a internet nel paese. Questa data segna l’inizio di un percorso che ha portato alla diffusione della rete in tutto il territorio nazionale. L’evento fu realizzato da Marino Galdiero e rappresenta una tappa importante nella storia delle comunicazioni digitali italiane. Quarant’anni dopo, la rete è diventata parte integrante della vita quotidiana di milioni di persone.
40 anni fa, il 30 aprile 1986, l’Italia sperimentò la prima connessione a internet. Servizio di Marino Galdiero TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
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