40 anni fa l’Italia connessa a internet

Il 30 aprile 1986, l’Italia ha effettuato la prima connessione a internet nel paese. Questa data segna l’inizio di un percorso che ha portato alla diffusione della rete in tutto il territorio nazionale. L’evento fu realizzato da Marino Galdiero e rappresenta una tappa importante nella storia delle comunicazioni digitali italiane. Quarant’anni dopo, la rete è diventata parte integrante della vita quotidiana di milioni di persone.