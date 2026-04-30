300 km per Assisi | il cammino di fede che sostiene la ricerca oncologica

Un cammino di 300 chilometri da Montepaolo ad Assisi in dieci giorni è stato intrapreso da Cristiano Castellini, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere l’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori. I contributi, raccolti attraverso una pagina su GoFundMe, saranno destinati alla ricerca oncologica. La lunga marcia si inserisce in un'iniziativa di solidarietà volta a supportare studi e cure contro il cancro.

?? Cosa sapere Cristiano Castellini percorre 300 chilometri da Montepaolo ad Assisi in dieci giorni. I fondi raccolti tramite GoFundMe sosterranno l'Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori. Domattina alle ore 6, Cristiano Castellini lascerà il borgo di Montepaolo per iniziare un pellegrinaggio di 300 chilometri verso Assisi, portando con sé il peso spirituale di 75 preghiere raccolte tra le strade e le comunità della Romagna. Il cammino, che si svilupperà nell'arco di 10 giorni, non è un .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 300 km per Assisi: il cammino di fede che sostiene la ricerca oncologica Notizie correlate Trekking spirituali in Appennino: 300 km tra fede e natura con i fratiTra i boschi e i sentieri dell'Appennino marchigiano si prepara un evento unico: tre trekking spirituali per celebrare gli 800 anni dalla morte di... Via Crucis Vivente: il cammino di fede che celebra la RisurrezioneLa comunità di Prumo, Riparo e Cannavò si prepara a vivere un momento di profonda espressione collettiva domenica 12 aprile alle ore 20:30. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: 800 anni fa morì San Francesco d’Assisi, che era stato un cavaliere. Dovadola, boom di turismo per il Cammino d’AssisiCon la primavera si sono rianimati anche i vari cammini dei pellegrini che attraversano il nostro Appennino. Quello più frequentato è il Cammino di Assisi, che parte da Dovadola e arriva ad Assisi, ... ilrestodelcarlino.it 'Cammino per gli animali' da Assisi a RomaUn cammino di circa 200 km, da Assisi (Perugia) a Roma, in compagnia dei propri amici a quattro zampe per riscoprire e coltivare il valore del rapporto tra uomo e animali immersi nella natura. E' ... ansa.it