Domenica 12 aprile alle 20:30, le comunità di Prumo, Riparo e Cannavò si preparano a partecipare a una Via Crucis Vivente, un evento che coinvolge diversi abitanti e rappresenta un momento di forte condivisione religiosa. La manifestazione si svolgerà in un percorso all'aperto, con tappe che ripercorrono le stazioni della croce. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni della Pasqua e coinvolge diverse persone del territorio.

La comunità di Prumo, Riparo e Cannavò si prepara a vivere un momento di profonda espressione collettiva domenica 12 aprile alle ore 20:30. La Via Crucis Vivente, organizzata dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve, trasformerà il territorio in un palcoscenico di fede e partecipazione sociale attraverso una rievocazione che unisce tradizione e nuovi significati spirituali. L’evento, inizialmente programmato durante il periodo quaresimale ma posticipato a causa del maltempo, assume oggi una veste inedita. Essendo la ricorrenza coincidente con la Domenica in Albis, ovvero la Domenica della Divina Misericordia, il percorso includerà una stazione conclusiva dedicata alla Risurrezione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Crucis Vivente: il cammino di fede che celebra la Risurrezione

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Roccella Ionica, Via Crucis vivente su Telemia: in onda lo speciale integrale della rappresentazione - facebook.com facebook