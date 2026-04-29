Dopo gli spari durante il corteo del 25 aprile a Roma, la Brigata Ebraica ha dichiarato di non conoscere l’identità dell’autore, Eithan Bondi. L’Anpi ha invece commentato che si tratta di un episodio che non può essere considerato isolato, chiedendo di porre fine all’impunità. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze e identificare il responsabile.

Dopo gli spari al corteo del 25 aprile, Anpi denuncia un clima di intimidazione mentre la Brigata Ebraica smentisce ogni legame e condanna l’uso del proprio nome Il 21enne Eithan Bondi, a suo dire appartenente alla Brigata Ebraica, è stato identificato come la persona che ha sparato a due mem.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Spari 25 aprile Roma, Brigata Ebraica: "Non conosciamo aggressore Eithan Bondi", Anpi: "Non è atto isolato, basta con impunità"

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