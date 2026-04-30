In un commento recente, Capezzone ha definito il 25 aprile come «il giorno dello sciacallo», commentando un episodio di violenza avvenuto in quella data. Ha anche condannato chi ha sfruttato l’evento per atti di violenza contro gli ebrei, considerandolo un gesto ingiustificabile. La discussione pubblica su questi temi si caratterizza per toni spesso forti e polemici, che alimentano un clima di divisione.

«Il giorno dello sciacallo» non è solo il titolo di un meraviglioso romanzo di Frederick Forsyth, ma è la sintesi della mortificante discussione pubblica che ci è inflitta ogni giorno: feroce, degradante, non di rado intellettualmente disonesta e moralmente inqualificabile. Ricapitoliamo i fatti. Ieri mattina le forze dell'ordine hanno comunicato l'arresto del giovane Eithan Bondì, accusato di un'azione orribile e assolutamente ingiustificabile: aver sparato con una pistola ad aria compressa, lo scorso 25 aprile a Roma, contro due persone che indossavano fazzoletti dell'Anpi. Il ragazzo si è definito appartenente alla Comunità ebraica (secondo la prima versione circolata, era sembrato si riferisse alla Brigata ebraica).🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 25 aprile della violenza, Capezzone: gesto ingiustificabile ma orribile chi lo usa per aggredire gli ebrei

Notizie correlate

Leggi anche: Un altro 25 aprile contro gli ebrei. "Non ci saremo"

Trump ancora nel mirino. Capezzone: in Italia la situazione non è diversa, il 25 aprile lo ha confermatoChe cerchino il morto li? (anzi: un morto ben preciso, di nome Donald) e? ormai chiaro a tutti: tre attentati in 22 mesi rappresentano un record...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: 25 aprile, Capezzone: antifascisti sì, ma anche anticomunisti e antitotalitari; Trump ancora nel mirino. Capezzone: in Italia la situazione non è diversa, il 25 aprile lo ha confermato; Obbligatorietà dell'azione penale. Signori magistrati che fine ha fatto?; Trump sbotta con la giornalista tv: Siete persone orribili. Bufera per il post di Obama.

25 aprile della violenza, Capezzone: ingiustificabile il gesto del giovane. Ma orribili gli avvoltoi che lo usano per aggredire gli ebrei«Il giorno dello sciacallo» non è solo il titolo di un meraviglioso romanzo di Frederick Forsyth, ma è la sintesi della ... iltempo.it

25 aprile, Capezzone: antifascisti? Sì, ma anche anticomunisti e antitotalitariCompagni, è venuto il momento di dirvi che avevate torto. Avevate torto quando avete fatto finta di non sapere che una parte della Resistenza italiana combatteva sì meritoriamente contro una orribile ... msn.com

Daniele Capezzone. . Rassegna politicamente scorrettissima di oggi - facebook.com facebook

"All'apparenza sono solo offese indecenti a #Meloni. Dietro però c'è un'operazione precisa: il #Cremlino si rivolgono a un pezzo di opinione pubblica italiana filorussa dicendo che il governo è loro nemico" @Capezzone #nonstopnews LIVE Link i x.com