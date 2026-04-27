Da oltre due anni, il nome dell’ex presidente americano è associato a tre attacchi che hanno coinvolto persone o simboli legati a lui, un numero che nessuno può ignorare. In Italia, la data del 25 aprile ha portato alla ribalta un clima di tensione e attenzione simile, con commenti che sottolineano come questa frequenza di eventi rappresenti un record difficile da superare. La questione, più che altro, si concentra sulla ripetizione di atti violenti in un breve arco di tempo.

Che cerchino il morto li? (anzi: un morto ben preciso, di nome Donald) e? ormai chiaro a tutti: tre attentati in 22 mesi rappresentano un record decisamente non invidiabile, oltre che ben difficilmente eguagliabile. Ma attenzione, amici lettori: sia pure in modo diverso, c'e? chi cerca il morto anche qui, come abbiamo capito per l'ennesima vol- ta l'altro ieri, in occasione del 25 aprile. Procediamo con ordine. La campagna di odio contro Donald Trump e? quasi senza precedenti: per virulenza, appare perfino piu? sgangherata e pericolosa (per via politica, mediatica, giudiziaria) di quella che perseguito? qui in Italia Silvio Berlusconi, non a caso raggiunto a Piazza Duomo da una statuetta in faccia che lo lasciò sanguinante e vivo solo per miracolo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump ancora nel mirino. Capezzone: in Italia la situazione non è diversa, il 25 aprile lo ha confermato

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