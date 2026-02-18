Esplosione nella cabina di un camion all' interporto di Bentivoglio grave l' autista | intossicato e ustionato
Un'esplosione in una cabina di camion all'interporto di Bentivoglio ha causato gravi ferite all'autista di 67 anni. La causa sembra essere un malfunzionamento del sistema di carburante, che ha provocato un incendio improvviso. L'uomo è rimasto intossicato e ustionato, ed è stato subito soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma le sue condizioni rimangono preoccupanti. La zona è stata evacuata mentre si indaga sulle cause dell'incidente.
Una violenta esplosione ha distrutto la cabina di un camion parcheggiato nell'area di carico e scarico dell'Interporto di Bentivoglio, in provincia di Bologna. L'incidente si è verificato nella tarda serata del 17 febbraio e ha provocato il ferimento grave dell'autista, un uomo di 67 anni di origine turca che ha riportato ustioni estese e con una forte intossicazione da fumo. A causare la deflagrazione potrebbe essere stato un fornelletto a gas. Incidente Interporto Bentivoglio, cosa è successo I soccorsi Il boato avvertito nella pianura bolognese Come sta l'autista Incidente Interporto Bentivoglio, cosa è successo Come riporta l'ANSA, secondo una prima ricostruzione, l'esplosione all'Interporto di Bentivoglio sarebbe stata preceduta da un incendio sviluppatosi all'interno della cabina del camion.
