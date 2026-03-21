È ovunque e ora non si ferma più | il fungo mangia-tutto che minaccia l’uomo e i raccolti

Un gruppo di muffe del genere Aspergillus si sta diffondendo velocemente, influenzato dall’aumento delle temperature causato dal riscaldamento globale. Questa crescita rapida mette a rischio la salute umana e i raccolti agricoli, creando preoccupazioni per l’equilibrio degli ecosistemi. La diffusione di questi funghi è ormai visibile ovunque e non sembra arrestarsi.

Un gruppo di muffe appartenenti al genere Aspergillus si sta diffondendo rapidamente a causa del riscaldamento globale, minacciando la salute umana, i raccolti agricoli e l’equilibrio degli ecosistemi. Ricercatori dell’Università di Manchester hanno mappato l’espansione di queste spore, rilevando che entro la fine del secolo il loro habitat in Europa aumenterà drasticamente, mettendo a rischio milioni di persone in più. La capacità di questo fungo di adattarsi a temperature elevate e di resistere ai farmaci comuni lo rende una delle sfide biologiche più complesse del nostro tempo. provette di campioni in laboratorio (fonte: Unsplash) Ogni giorno l’essere umano respira migliaia di spore fungine senza accorgersene. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - È ovunque e ora non si ferma più: il fungo “mangia-tutto” che minaccia l’uomo e i raccolti Articoli correlati Trump non si ferma: "Ora tocca anche a Colombia e Messico". Il tycoon minaccia tutti nel suo "show" sull'Air Force OneColombia, Messico, Cuba, Groenlandia, Iran: è un Donald Trump che ormai minaccia tutti, alleati e nemici, quello che ha improvvisato per 40 minuti... Patente, ora cambia tutto: da che età non si potrà più guidareSuccede sempre più spesso: un’auto imbocca l’autostrada contromano, pochi istanti di panico, poi la notizia del tragico incidente che spezza vite e...