L’ex attaccante Stefan Schwoch ha commentato il suo rapporto con Napoli e ha parlato dell’attuale squadra allenata da Antonio Conte. Ha detto che Napoli vive 24 ore su 24 e ha aggiunto che, con Kevin De Bruyne in squadra, avrebbe segnato molti più gol. Le sue parole sono state riportate in un’intervista recente.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’ex attaccante azzurro Stefan Schwoch è tornato a parlare del suo rapporto con Napoli e dell’attuale squadra di Antonio Conte. Intervenuto a Radio Napoli Centrale durante la trasmissione Un Calcio alla Radio, l’ex bomber ha raccontato alcuni retroscena sul suo addio agli azzurri e ha commentato anche diversi protagonisti della squadra attuale. Nel corso dell’intervista, Schwoch a Radio Napoli Centrale ha spiegato che la sua partenza dal Napoli non dipese da lui, ma da una decisione societaria. «Il mio addio al Napoli non è stata una scelta mia, ma della società. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Schwoch: «Napoli ti vive 24 ore su 24. Con De Bruyne avrei segnato tanti gol»

Phil Collins vive con un’infermiera 24 ore su 24: “Ho passato anni difficili, è andato tutto storto”Phil Collins racconta questi anni di problemi di salute: l'ex Genesis ha bisogno di assistenza 24 ore al giorno, ma spiega che le sue condizioni sono...

Traumi, zuffe, malori. Ambulanze per cani e gatti attive 24 ore su 24Ambulanze tutte per loro e una cartellonistica dettagliata appesa fuori da ogni area di sgambamento cani.

Aggiornamenti e notizie su Schwoch Napoli ti vive 24 ore su 24 Con....

Napoli, nuova veste tattica per l'attacco? Schwoch: Il compagno ideale di HojlundAi microfoni di Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto l'ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, per parlare delle possibili mosse tattiche di Antonio Conte, in quest ... msn.com

Schwoch: Højlund si è sacrificato per la squadra. Lukaku? Napoli ti adotta per la vitaA Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Stefan Schwoch, ex Napoli. A seguire le sue parole: ... ilnapolionline.com