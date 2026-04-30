Diciannove anni dopo il debutto della serie televisiva, i personaggi Blair Waldorf e Nate Archibald sono tornati a condividere un abbraccio pubblico. La scena ha suscitato molte reazioni online, con fan che hanno commentato l’evento e condiviso ricordi legati alla loro storia televisiva. L’incontro ha attirato l’attenzione sui social media, dove sono stati condivisi foto e commenti riguardanti il ritorno di questi personaggi.

Diciannove anni. Quasi due decenni da quando Blair Waldorf e Nate Archibald hanno fatto il loro debutto sul piccolo schermo, conquistando il cuore di un’intera generazione. E quattordici anni dalla conclusione di Gossip Girl, la serie che ha definito un’epoca, dettato mode e creato icone culturali destinate a resistere al tempo. Eppure, basta una foto per riportare tutto indietro, intatto. Leighton Meester e Chace Crawford si sono ritrovati a Los Angeles in occasione di una cena esclusiva organizzata da Falconeri per presentare la nuova Ultrafine Cashmere Collection. Non un red carpet hollywoodiano, non una premiere scintillante, ma un evento intimo nella suggestiva cornice della Getty House.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - 19 anni dopo Gossip Girl, Blair e Nate si abbracciano di nuovo: l’effetto nostalgia dell’incontro infiamma il web

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