gossip girl in arrivo il sequel ambientato 20 anni dopo

La regina dell’Upper East Side torna con un nuovo romanzo. Cecily von Ziegesar, l’autrice, pubblicherà “Blair”, che racconta la vita di Blair Waldorf a 40 anni, vent’anni dopo il primo libro. La protagonista, ormai adulta, rivive le sue vicende tra sogni e ricordi di un passato che non si dimentica. Il sequel promette di riaccendere l’interesse dei fan, anche se si tratta di una storia ambientata molto tempo dopo.

L’ultimo romanzo della serie di Gossip Girl è Don’t You Forget About Me, pubblicato in lingua inglese nel 2007. La scrittrice statunitense è pronta a far uscire il sequel della serie nominato Blair. La trama è ancora avvolta nel mistero, ma sicuramente racconterà la storia di Blair Waldorf, portandoci nella sua vita esattamente 20 anni dopo l’ultimo libro. La pubblicazione di Blair momentaneamente è prevista in estate del 2027. Secondo quanto riporta Chi, lo sviluppo del progetto è affidato al gruppo Alloy Entertaiment, che ha in mano dagli albori il franchise Gossip Girl. Infatti, insieme a von Ziegesar garantiscono lo stampo iconico della serie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

