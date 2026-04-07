' Ero' di César Brie al Teatro Nuovo di Pisa

L’11 aprile alle 21:00 il Teatro Nuovo di Pisa ospita lo spettacolo Ero, scritto, diretto e interpretato da César Brie. La rappresentazione si svolge sul palco del teatro cittadino e vede la partecipazione dell’autore, noto per il suo ruolo nel teatro internazionale.

L’11 aprile alle 21:00 il palco del Teatro Nuovo accoglie Ero, scritto, diretto e interpretato da César Brie, figura centrale del teatro internazionale. Lo spettacolo è un viaggio nelle pieghe dell’esistenza, dove parole universali come amore, dolore, giovinezza e vecchiaia si rivelano per ciò che sono: contenitori di storie personali, volti, gesti e ricordi. Ero è un ritorno, un attraversamento della memoria che invita lo spettatore a “tornare a casa”, a riconoscersi nelle proprie storie e in quelle degli altri. A chi desidera andare oltre la visione e avvicinarsi al processo creativo, il Teatro Nuovo di Pisa propone anche un workshop intensivo condotto da César Brie, in programma dal 9 al 12 aprile dedicato ad attori e registi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

“Ero” di César Brie torna a Campo Teatrale: un viaggio intimo tra memoria, famiglia e grandi paroleDal 17 al 22 febbraio, Campo Teatrale di Milano ospita “Ero”, spettacolo scritto, diretto e interpretato da César Brie.

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Argomenti più discussi: Le zone oscure dell’adolescenza con Affogo; Affogodi Dino Lopardo.

«Ero» di César Brie, un monologo intimo sulla consapevolezza del sé più profondoCésar Brie, tra i maestri della scena contemporanea, è in scena a Campo Teatrale con «Ero», il suo intimo e poetico monologo che pone al centro della scena il rapporto che ognuno di noi ha con la ... milano.corriere.it

Altri percorsi, al Sociale in scena Ero di César BrieMercoledì 23 marzo alle 21 al teatro Sociale di Bergamo (Città Alta) va i scena lo spettacolo teatrale Ero, di e con César Brie. L’iniziativa rientra tra le proposte della stagione di Altri Percorsi ... bergamonews.it

ERO di César Brie Pisa Ci sono parole che diciamo ogni giorno — amore, dolore, assenza, gioia — ma che raramente ascoltiamo davvero. Con ERO, César Brie ci accompagna in un viaggio teatrale intimo e universale, dove queste parole prendono corp - facebook.com facebook

Porto Torres, César Brie a teatro con “120 chili di jazz” x.com