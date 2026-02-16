Ero di César Brie torna a Campo Teatrale | un viaggio intimo tra memoria famiglia e grandi parole

César Brie porta di nuovo “Ero” a Campo Teatrale, un’esplorazione personale tra ricordi familiari e parole forti. L’attore e regista milanese presenta il suo spettacolo dal 17 al 22 febbraio, coinvolgendo il pubblico in un racconto che mescola emozioni e riflessioni profonde. La rappresentazione si svolge in un teatro di via Tertulliano, dove Brie rivela frammenti di vita attraverso monologhi intensi e momenti di grande sincerità.

Dal 17 al 22 febbraio, Campo Teatrale di Milano ospita “Ero”, spettacolo scritto, diretto e interpretato da César Brie. Un lavoro che si muove tra autobiografia e finzione, e che diventa un incontro ravvicinato con la nostra memoria emotiva: quella fatta di volti precisi, assenze, piccole crepe quotidiane e rimpianti che spesso restano nascosti dietro le parole più grandi. “Ero” è teatro che non si limita a raccontare: crea una soglia, un rito laico, un luogo in cui si entra senza difese. Brie costruisce una scena che parla di famiglia, di tempo, di ciò che perdiamo e di ciò che, sorprendentemente, ci resta addosso. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

