Un aneurisma cerebrale si presenta come un rigonfiamento in un vaso sanguigno del cervello ed è un fenomeno abbastanza diffuso, anche se spesso non provoca alcun sintomo. Tuttavia, in alcuni casi può essere necessario intervenire, perché si può verificare una rottura che comporta conseguenze serie. Esistono segnali di allarme a cui prestare attenzione, tra cui mal di testa improvviso e intenso, perdita di equilibrio o vista offuscata.

Un aneurisma cerebrale è un rigonfiamento o un punto debole in un vaso sanguigno del cervello. Di per sé, è in realtà piuttosto comune e spesso innocuo, poiché molti aneurismi non causano mai sintomi né si rompono. Tuttavia, se si verifica una perdita o una rottura, può provocare un’emorragia cerebrale — nota come ictus emorragico — che costituisce un’emergenza potenzialmente letale. Si chiama “sanguinamento sentinella”. Uno dei segnali di allarme più importanti è un mal di testa improvviso e intenso. Secondo la Brain Aneurysm Foundation, altri sintomi comuni possono includere nausea, torcicollo, visione offuscata e sensibilità alla luce. Non tutti manifestano tutti questi sintomi, ma se compaiono all’improvviso è fondamentale chiamare i servizi di emergenza piuttosto che cercare di recarsi in ospedale da soli.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - 12 segnali di allarme di aneurisma cerebrale da non ignorare

Sudden Headache And Nausea: Main Causes And Treatment

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