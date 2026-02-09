Intervento salvavita all’aeroporto di Salerno | soccorso un 50enne colpito da aneurisma cerebrale

All’aeroporto di Salerno un uomo di 50 anni ha avuto un aneurisma cerebrale. I soccorritori sono intervenuti subito, e grazie alla prontezza e alla buona organizzazione sono riusciti a stabilizzarlo e a trasferirlo in ospedale. Un intervento che ha salvato la vita al passeggero.

Intervento salvavita all’aeroporto di Salerno: tempestività, professionalità e coordinamento hanno permesso di far fronte a una delicata emergenza sanitaria. Protagonista dell’operazione, un paziente di 50 anni colpoto da aneurisma cerebrale. Il paziente è stato inizialmente preso in carico presso l’Ospedale di Castiglione e trasferito con l’elisoccorso Felix 1, con a bordo un medico rianimatore e un infermiere, fino all’aeroporto di Salerno. Qui gli operatori della Croce Bianca, attivati dalla Centrale Operativa, hanno garantito la continuità del soccorso, seguendo l’intervento con attenzione e professionalità.🔗 Leggi su Salernotoday.it

All'aeroporto di Salerno, si è verificato un episodio di emergenza quando un uomo di 50 anni è stato colpito da un infarto.

Un giovane paziente ha ricevuto una seconda possibilità di vita grazie a un intervento innovativo presso l'ospedale di Pordenone, dove è stato trattato con successo dopo aver subito un'emorragia cerebrale e un'embolia polmonare.

