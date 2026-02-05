Sabato pomeriggio a Rimini si terrà un incontro pubblico dedicato ai disturbi alimentari. L’appuntamento, nel Palazzo del turismo alle 16, riunisce genitori e famiglie per parlare di un problema che cresce tra i giovani. Un momento per capire i segnali di allarme e affrontare la questione senza paura o reticenze.

**Un incontro a Rimini per parlare di disturbi alimentari: “La tavola non è più un luogo di condivisione, ma un campo di battaglia”** Sabato 5 febbraio, alle ore 16, nel Palazzo del turismo di Rimini, si terrà un incontro pubblico dal titolo *“La tavola bandita – Genitori e famiglie nella cura dei disturbi alimentari”*. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione *Il tempo delle ciliegie*, vuole dare voce alle esperienze di famiglie e ragazzi che vivono o che hanno vissuto un disturbo alimentare. A partecipare, con un intervento di apertura, la psichiatra e autrice del libro *“La tavola bandita”* Emanuela Apicella, insieme a Sabrina Ragni, presidente dell’associazione riccionese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Disturbi alimentari, un problema crescente: ecco i segnali di allarme che non bisogna ignorare

Approfondimenti su Disturbi Alimentari

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Disturbi Alimentari

Argomenti discussi: Sos adolescenti: boom di disturbi alimentari, ansia, autolesionismo. Mancano i letti per i ricoveri; Gli adolescenti stanno male: aumentano disturbi alimentari, tentativi di suicidio e autolesionismo; Giorgio Perinetti, dentro il buio dell'anoressia: il ricordo della figlia Emanuela, morta a 34 anni; Fabiana Sera insultata per la taglia 48: le conseguenze cliniche del body shaming.

Risorse e assunzioni contro il disagio giovanile, Schillaci «strutturale il finanziamento sui disturbi dell'alimentazione»Al question time alla Camera sulle liste d’attesa il ministro spiega: «Le leggi non si applicano da sole. Servono amministratori che le vogliano far rispettare» ... italiaoggi.it

Disturbi alimentari. Riccardi punta alla creazione di un centro di cura dedicato in regioneIntanto è stato avviato un ambulatorio a Palmanova, spiega il vicegovernatore: Passo importante. Si tratta di un ambito in cui il Fvg paga i costi di un ritardo che viene da lontano e che costringe ... quotidianosanita.it

Dental Mind. . Ci sono storie che passano anche dai denti. I disturbi alimentari, oltre alle conseguenze che conosciamo, possono lasciare segni importanti anche sull’apparato orale. Guarda il reel per scoprire come siamo arrivati al risultato finale. • Chiama: 05 facebook