Emilia-Romagna inclusiva | 15 eventi sport per atleti e sviluppo

Special Olympics ha organizzato 15 eventi sportivi in Emilia-Romagna per favorire l’inclusione degli atleti con disabilità. Parma ha ospitato la Convention regionale, dove si sono definiti i piani per il 2026, con iniziative dedicate a sport, formazione e promozione turistica. L’obiettivo è coinvolgere più persone possibili e rafforzare il legame tra sport e comunità locali. Numerosi atleti hanno partecipato, mettendo in mostra il loro talento e determinazione.

Special Olympics, l’Emilia-Romagna si mobilita con un programma ricco di eventi inclusivi. Parma è stata la sede della Convention regionale di Special Olympics Team Emilia-Romagna, un evento che ha delineato un programma ambizioso per il 2026, incentrato su sport, formazione, inclusione e promozione turistica. L’iniziativa prevede circa quindici manifestazioni sportive distribuite su tutto il territorio regionale, con l’obiettivo di favorire la coesione sociale e lo sviluppo dei territori, coinvolgendo migliaia di atleti, volontari, tecnici e studenti. L’assessora regionale al Turismo e Sport Roberta Frisoni ha ricevuto un importante riconoscimento per il suo impegno a sostegno dello sport integrato. 🔗 Leggi su Ameve.eu Sport e grandi eventi, Parma protagonista nel calendario 2026 dell’Emilia-RomagnaParma si prepara a essere protagonista nel 2026 con una serie di grandi eventi sportivi. Dalla Coppa Davis al Giro d’Italia: i grandi eventi di sport 2026 in Emilia RomagnaL’Emilia Romagna si prepara a vivere un 2026 ricco di eventi sportivi di grande livello. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: REGIONE EMILIA-ROMAGNA * :LA CONVENTION DI SPECIAL OLYMPICS TEAM A PARMA: INCLUSIONE, FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE; Comunicato Regione: Sport. Inclusione, formazione, partecipazione: a Parma la Convention regionale di Special Olympics Team Emilia-Romagna. Frisoni: Un lavoro straordinario realizzato sul territorio, in grado di costruire concrete opportunità di crescita, au; Rimini: dal Comune 500mila euro a sostegno dell'inclusione scolastica; Parliamone! Conoscere per costruire una società più inclusiva. Le previsioni meteo in Emilia Romagna fino a Lunedì 23 Febbraio https://www.emiliaromagnameteo.com/ - facebook.com facebook Emilia Romagna, corso gratuito in Sound Engineering Live, per lavorare in concerti, spettacoli e convention Info e requisiti nel primo commento x.com