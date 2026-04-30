In occasione del 1° maggio, il presidente della Repubblica ha evidenziato come il lavoro femminile e quello giovanile rappresentino le principali criticità del mercato del lavoro. Ha anche sottolineato come queste aree possano essere viste come riserve ancora non pienamente sfruttate, che potrebbero contribuire a dare nuovo slancio alla società e all’economia del paese.

“Potremmo intendere i punti maggiormente critici del nostro mercato del lavoro come potenzialità ancora inespresse, come riserve a cui attingere per dare nuovo impulso alla società e all’economia italiana. Certamente la prima di queste leve su cui concentrarsi è il lavoro delle donne. L’occupazione femminile in Italia è anch’essa cresciuta negli ultimi anni, raggiungendo tassi che per noi costituiscono un primato. Tuttavia resta consistente il gap da colmare rispetto alla media europea. Il divario di genere, che emerge non soltanto dai tassi di occupazione ma anche dalla disparità che perdura nelle retribuzioni e nelle carriere, va colmato...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 1 maggio, Mattarella: "Lavoro delle donne e giovani sono le criticità su cui concentrarsi"

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#1maggio #Pontedera Il Presidente #Mattarella in visita alla #Piaggio “Lavoro fondamento della convivenza. È tempo di coraggio: no a misure di corto respiro”. E sui morti sul lavoro parla di “tributo inaccettabile”. @Valerusso39 x.com

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