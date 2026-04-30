1° maggio Mattarella a Pontedera | La tecnologia trasforma il lavoro scongiurare la sua sottovalutazione

In occasione del Primo maggio, il presidente della Repubblica ha partecipato a un evento a Pontedera sottolineando come la tecnologia stia cambiando i ruoli nel mondo del lavoro. Ha commentato che la rapidità dell’innovazione è diventata una caratteristica centrale del nostro periodo, evidenziando l’importanza di non sottovalutare questa trasformazione. La sua presenza ha attirato l’attenzione su come le novità tecnologiche influenzino i contesti lavorativi e sociali.

“ La modernità modifica i ruoli propri al lavoro nella società contemporanea. La velocità nell’innovazione è sempre più cifra di questo nostro tempo. L’accelerazione tecnologica, peraltro, non conduce alla eliminazione del lavoro, ma alla sua trasformazione. Una trasformazione che, in questo cambiamento d’epoca, rischia di condurre anche a forme di una sua sottovalutazione, da prevenire e scongiurare”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla celebrazione della Festa del Lavoro, all’auditorium dello stabilimento Piaggio di Pontedera (Pisa). “Il lavoro plasma il futuro, realizza obiettivi solidarietà sociale”. “Il lavoro plasma il nostro essere e il nostro futuro.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 1° maggio, Mattarella a Pontedera: “La tecnologia trasforma il lavoro, scongiurare la sua sottovalutazione” Notizie correlate Leggi anche: Mattarella torna a Pontedera, la visita alla vigilia del 1 Maggio. Franconi: “La aspettiamo Presidente” Mattarella, Primo Maggio in visita al museo Piaggio di PontederaPONTEDERA – Mattarella aprirà le celebrazioni del Primo Maggio con una visita istituzionale nello storico stabilimento toscano della Piaggio a... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Aspettando il Presidente Mattarella. Parte del programma da svelare; Concerto del Primo Maggio a Latina: le strade chiuse e i divieti in centro città; Primo maggio, perché Mattarella sceglie Pontedera per inaugurare le celebrazioni; Domani manifestazioni in tutta la Toscana Mattarella oggi in visita alla Piaggio. Mattarella a Pontedera in vista del 1 Maggio, visita stabilimento e Museo PiaggioIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nella città operaia di Pontedera (Pisa) dove visiterà lo stabilimento Piaggio ... controradio.it Sergio Mattarella a Pontedera. Il presidente della Repubblica in visita alla Piaggio alla vigilia del Primo MaggioLavoro e lavoratori, dignità e sicurezza ma anche il riconoscimento alla Vespa fresca di festeggiamenti per i suoi 80 anni. Gli aggiornamenti sulla visita del Capo dello Stato in Toscana ... msn.com DIRETTA | Celebrazione della Festa del Lavoro, Mattarella visita la Piaggio. Il presidente della Repubblica nello stabilimento di Pontedera #ANSA - facebook.com facebook Sta partendo questo nuovo tormentone: attaccare il Quirinale e Mattarella sulla grazia alla Minetti. Il che è incredibile, se si pensa che la critica arriva dagli amici della Minetti. Quindi, ricapitolando: il Colle non fa le indagini, chi prepara la pratica ti molla un pac x.com