1 maggio in cantina al Pigozzo

Non hai ancora deciso come trascorrere il 1 maggio? Se il mondo del vino ti affascina, vieni a trovarci nella nostra Cantina Salvan - Vigne del Pigozzo, a pochi passi dal sontuoso Castello del Catajo e dalla manifestazione "Canale Fiorito" a Battaglia Terme. Saremo aperti per visite e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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