La Sagra del Pigozzo si terrà a Salvan domenica 29 marzo 2026, con eventi che includono la voga, i cuchi e la merenda. La manifestazione, che celebra una tradizione locale, coinvolge la comunità e richiama partecipanti da diverse zone vicine. La giornata si svolgerà nel centro del paese, dove saranno allestiti spazi dedicati alle varie attività e degustazioni.

La tradizione della Sagra del Pigozzo torna a vivere a Salvan, trasformando un evento storico in un’occasione di rinascita comunitaria per la domenica 29 marzo 2026. L’iniziativa, che si svolge tra Battaglia Terme e Due Carrare, punta a recuperare il legame con le radici locali attraverso attività pratiche come la voga alla veneta e la degustazione di prodotti tipici. L’appuntamento è fissato nel pomeriggio, con l’apertura dell’Oratorio di Santa Maria, noto come Chiesetta del Pigozzo, costruito nel 1736. La giornata sarà scandita da una merenda campestre che include salumi, formaggi e vini, oltre alla vendita di cuchi, quei fischietti di terracotta che imitano il canto del cuculo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sagra del Pigozzo 2026: voga, cuchi e merenda a Salvan

