Da Salvan - Vigne del Pigozzo Cabernet sauvigon dal mondo serata di degustazione con Giacomo Solimene

Martedì 24 febbraio alle ore 20 si terrà una degustazione guidata dal titolo Cabernet Sauvignon dal Mondo, insieme al produttore Giorgio Salvan e al sommelier Giacomo Solimene. Nel corso della serata verranno proposti 6 vini di 5 differenti aziende, accompagnati da varie proposte di abbinamento. Dall’Italia:Cabernet Sauvignon “San Marco” 2021, Azienda Salvan, Colli EuganeiCabernet Sauvignon “San Marco” 2015, Azienda Salvan, Colli Euganei Il costo è di 40 euro a persona; per chi prenota entro il 17 febbraio è previsto un prezzo riservato di 35 euro invece di 40.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

