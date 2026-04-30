1 Maggio cardinale Battaglia | Incidenti sul lavoro sono sacrifici umani sull' altare del profitto

Il 1 maggio, il cardinale Battaglia ha commentato gli incidenti sul lavoro, definendoli sacrifici umani sul profitto. Durante una celebrazione liturgica in un luogo di lavoro, ha espresso la sua gioia nel condividere il momento, sottolineando come le mani dei lavoratori, impegnate nella lavorazione dei tessuti, rappresentino un'arte che veste persone in tutto il mondo. La sua dichiarazione ha attirato l'attenzione sui rischi legati alla sicurezza sul lavoro.

“Stamattina vi esprimo la mia gioia di condividere il tempo sacro di questa celebrazione liturgica in un luogo di lavoro, in cui le mani delle lavoratrici e dei lavoratori immerse nei tessuti diventano arte visiva che veste persone in tutto il mondo”.Il ricordo di Ciro Paone"Questa liturgia, che.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate “Il lavoro che uccide è idolatria del profitto”, le parole del cardinale BattagliaTempo di lettura: 6 minutiStamattina vi esprimo la mia gioia di condividere il tempo sacro di questa celebrazione liturgica in un luogo di lavoro, in... All'ospedale "Moscati" il presidio dei lavoratori STIR, il PRC Irpinia: "La salute non può essere sacrificata sull'altare del profitto privato"La giornata di protesta concretizzarsi in un presidio, convocata dai lavoratori dello STIR - personale addetto al trasporto interno dei pazienti -... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Papa Leone XIV a Napoli l'8 maggio. Battaglia: La città lo accoglie come pellegrino di pace. Trentamila al Plebiscito; Papa Leone a Napoli l’8 maggio, attesi trentamila fedeli. Fico: Condanniamo l’attacco di Trump; Leone XIV a Napoli l'8 maggio come pellegrino di pace: 30 mila in piazza del Plebiscito per il 1° anno di papato; In attesa del Papa a Napoli: i luoghi, il programma, gli orari. Canale fiorito a Battaglia Terme il primo maggioIl 1° maggio sboccia a Battaglia Terme Canale fiorito. Un’intera giornata, dalle 9 alle 19, all’aperto tra: galleria d’arte a cielo aperto lungo il canale Battaglia; nuove installazioni di upcycling ... difesapopolo.it Il 9 e 10 maggio al Parco Camozzi di Ranica la XVIII edizione della mostra-mercato: oltre 50 espositori, laboratori, incontri e musica per raccontare il legame tra migrazioni naturali e culture umane. - facebook.com facebook #Simonelli: “Non ci sono alternative a Roma-Lazio del 17 maggio alle 12,30” x.com