Le aree della Bolognina e della zona della stazione a Bologna rimarranno sotto le restrizioni delle zone rosse fino al 30 settembre 2026. La proroga è stata confermata e le misure di sicurezza resteranno in vigore fino a quella data. La decisione riguarda le misure di contenimento e controllo previste nelle aree interessate. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dalle autorità competenti.

Bologna, 29 aprile 2026 – Le zone rosse della Bolognina e dell’ area della stazione andranno avanti fino al 30 settembre. La proroga di altri cinque mesi arriva alla fine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, come annunciato dalla Prefettura. A capo del tavolo, il prefetto Enrico Ricci, con attorno i vertici provinciali delle forze di polizia, l' assessora comunale alla Sicurezza Matilde Madrid e il procuratore capo Paolo Guido. Andamento della criminalità. Oltre a rinnovare il provvedimento, che stringe i controlli nelle aree cittadine caratterizzate da gravi episodi di illegalità, sono stati esaminati i dati dell’ andamento della criminalità registrati sul territorio comunale e di conseguenza anche nelle zone rosse.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zone rosse in Bolognina e stazione, proroga confermata: ecco fino a quando saranno in funzione

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