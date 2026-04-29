Le zone rosse di stazione centrale e Bolognina sono state prorogate

Le autorità hanno prorogato le restrizioni nelle zone rosse di Bolognina e dell’area intorno alla stazione centrale fino al 30 settembre, estendendo di cinque mesi le misure di limitazione attualmente in vigore. La decisione riguarda le aree che erano state individuate come soggette a restrizioni, senza ulteriori modifiche o variazioni rispetto alle disposizioni precedenti. La proroga è effettiva a partire dalla data di scadenza precedente.

Le zone rosse della Bolognina e attorno alla stazione centrale sono state confermate fino al 30 settembre, ovvero per altri cinque mesi. Lo riferisce la Prefettura in una comunicazione dopo la conclusione di una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.Al tavolo hanno.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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