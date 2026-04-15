Oggi, 15 aprile 2026, sono state istituite zone a vigilanza rafforzata in seguito a un episodio avvenuto nel centro di una città. Un uomo è stato aggredito e ucciso in piazza, portando all'adozione di misure di sicurezza più stringenti e alla creazione di aree interdette al pubblico. Le autorità hanno comunicato le aree interessate e i periodi di applicazione delle nuove disposizioni.

Tutto ciò in seguito all’omicidio di Giacomo Bongiorni, 47 anni, avvenuto in piazza Palma a Massa nella notte fra il 10 e l’11 aprile. MASSA – Per quanto riguarda Massa, dal 17 aprile al 31 maggio chiusura anticipata a mezzanotte e mezzo per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone a vigilanza rafforzata (centro storico, area della stazione e della Marina) con sgombero degli arredi e pulizia delle aree esterne entro l’una. Già alle 20 scatterà il divieto di vendita di alcolici e superalcolici sull’intero territorio comunale in tutti gli alimentari, minimarket, supermercati ed esercizi di vicinato. Divieto fino al 15...🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Massa, aggredito e ucciso in piazza: scattano zone rosse e vigilanza rafforzata. Ecco dove e quando

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