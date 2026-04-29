A Lugo si riaccende il dibattito sull’Area pedonale urbana, con nuove tensioni che coinvolgono diverse parti. La discussione si focalizza sulla gestione e le modifiche al traffico nella zona centrale, portando a confronti tra cittadini e amministrazione comunale. La questione riguarda anche l’installazione di nuove infrastrutture e le eventuali ripercussioni sulla viabilità locale. La polemica si intensifica in un momento in cui si cercano soluzioni condivise.

Il dibattito sull’ Area pedonale urbana (Apu) torna ad accendersi a Lugo. Al centro della contesa, la mozione presentata da Gian Marco Grandi di Fratelli d’Italia, sostenuta compattamente da Forza Italia, Lega e Area Liberale, che chiedeva lo spegnimento definitivo dei varchi elettronici tra corso Matteotti e piazza Baracca. Una richiesta rispedita al mittente dalla maggioranza composta da Pd e Insieme per Lugo, con 14 voti contrari e i 6 favorevoli dell’opposizione. L’offensiva della minoranza si è concentrata sull’impatto economico e sulla presunta inefficacia del provvedimento. Secondo Grandi, i dati parlano chiaro: "L’attivazione dei varchi avrebbe generato un peso economico per le tasche dei cittadini stimato in oltre 400mila euro, senza apportare benefici tangibili".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zona Apu, a Lugo s’infiamma la polemica

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