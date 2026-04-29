VPA Serie A | Dominio Crema il Joga Bonito risponde e la zona Champions si infiamma!

La quindicesima giornata della VPA Serie A si è conclusa con la conferma del primo posto per la squadra in testa alla classifica, ma anche con risultati che hanno movimentato le posizioni nelle zone di prestigio. La squadra di Crema ha mantenuto il suo vantaggio, mentre altre compagini hanno ottenuto vittorie decisive, rendendo più combattuta la corsa alle posizioni di privilegio. La classifica si è quindi evoluta con alcune variazioni significative rispetto alle giornate precedenti.

La quindicesima giornata della VPA Serie A si chiude nel segno della continuità per la capolista, ma regala scossoni pesanti nelle zone nobili della classifica. Mentre la vetta sembra ormai un discorso a tinte biancorosse, la lotta per i piazzamenti europei e per la salvezza si fa più serrata che mai. Crema 1908: Una marcia inarrestabile. L’ A.C. Crema 1908 non conosce ostacoli. Con un netto 3-0 rifilato alle Buste di Spezia, la capolista sale a quota 43 punti, mantenendo l’imbattibilità stagionale (14 vittorie e un solo pareggio). Un rullino di marcia spaventoso che proietta la squadra verso il titolo, supportata da una difesa di ferro che ha concesso solo 11 reti in tutto il campionato.🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - VPA Serie A: Dominio Crema, il Joga Bonito risponde e la zona Champions si infiamma! Notizie correlate VPA Serie A, Round 11: Il Crema non si ferma più, Joga Bonito dà spettacolo. Mirotake a centrocampo.MILANO – La 11ª giornata della VPA Serie A (Stagione 2) consolida le gerarchie in vetta, regala valanghe di gol e mette in mostra talenti individuali... VPA Serie A, Round 11: Il Crema non si ferma più, Joga Bonito dà spettacolo. Mirotake “Premium” a centrocampo.MILANO – La 11ª giornata della VPA Serie A (Stagione 2) consolida le gerarchie in vetta, regala valanghe di gol e mette in mostra talenti individuali...