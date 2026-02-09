Stadio Maradona ristrutturazione e rilancio di Fuorigrotta | il punto del Comune

Il Comune di Napoli annuncia i lavori di ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona. L’obiettivo è rilanciare l’impianto di Fuorigrotta, rendendolo più moderno e funzionale. Nei prossimi mesi, inizieranno i lavori per migliorare le strutture e aumentare la capacità dell’impianto. La speranza è di riqualificare un simbolo del calcio napoletano e italiano.

La ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona rappresenta uno snodo strategico non solo per il futuro sportivo ed economico della SSC Napoli, ma anche per la riqualificazione urbana del quartiere Fuorigrotta, che da sempre ruota in larga parte attorno all'impianto di Piazzale Tecchio. Un progetto che ambisce a coniugare modernizzazione, funzionalità e valorizzazione del territorio, con ricadute significative sull'indotto e sulla vivibilità dell'area. "Il Comune di Napoli ha presentato a FIGC e UEFA un progetto in fase avanzata per la ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona, nell'ambito del percorso di candidatura dell'Italia per Euro 2032.

