Zls toscana da record | prima in Italia per numero di investimenti aziendali
La Zona logistica semplificata (Zls) della Toscana, istituita circa diciotto mesi fa, ha raggiunto il numero più alto di investimenti aziendali tra le zone logistiche italiane. I dati ufficiali evidenziano che, in questo periodo, la regione si è posizionata al primo posto nel paese per quantità di investimenti, segnando un record rispetto alle altre aree nazionali.
FIRENZE – A circa un anno e mezzo dalla sua istituzione, la Zona logistica semplificata (Zls) della Toscana fa registrare numeri da primato a livello nazionale. I dati diffusi dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri incoronano infatti il territorio toscano al primo posto in Italia per la quantità di investimenti realizzati e al secondo gradino del podio, subito dietro al Veneto, per il volume dei crediti d’imposta concessi alle aziende nel 2025. Il bilancio tracciato fotografa un tessuto economico in fermento: all’interno del perimetro agevolato operano attualmente 25 società, che spaziano dalle microimprese alle grandi realtà industriali.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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