Lapam Confartigianato l’indagine Modena sesta provincia in Italia per numero di leader aziendali laureate

Un’indagine di Lapam Confartigianato rivela che Modena è la sesta provincia in Italia per numero di leader aziendali donne con laurea. Il rapporto evidenzia come, nel panorama lavorativo, le donne con un titolo universitario rappresentino una quota significativa tra i dirigenti, nonostante le disparità di genere che persistono nel settore. La ricerca si concentra sui dati relativi ai ruoli di comando e alla formazione accademica delle imprenditrici.

Nel mondo del lavoro il divario di genere rimane e va a penalizzare le donne fin dai loro primi passi nel mondo del lavoro. In base a uno studio realizzato da Lapam Confartigianato infatti tra gli under 30, se il 9,7% dei ragazzi fatica ad entrare nel mondo del lavoro, il dato raddoppia al 18,5% per le coetanee. Questo nonostante siano mediamente più istruite: si iscrive all’università il 58,7% delle neo-diplomate di Modena a fronte del 45,6% dei neo-diplomati modenesi. Tuttavia, è proprio l’incrocio tra l’alta formazione disponibile sul territorio e la qualità della vita offerta a generare un fenomeno in controtendenza rispetto al resto del Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

