Nel 2025, il sistema logistico veneto ha registrato investimenti per circa 30 milioni di euro nella Zona Logistica Semplificata Bluegate Porto di Venezia-Rovigo. La crescita si riflette nei numeri di questa area, che mostra un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. La ZLS rappresenta un punto centrale per le attività di logistica e trasporto nella regione, con un impatto diretto sul settore.

Il sistema logistico veneto mostra segnali di una crescita concreta attraverso i numeri della Zona Logistica Semplificata Bluegate Porto di Venezia-Rovigo, che nel corso del 2025 ha registrato investimenti per quasi 30 milioni di euro. Durante l’ultimo incontro del comitato di indirizzo tenutosi a Venezia, è emerso come il credito d’imposta sia diventato un motore fondamentale per le imprese del territorio, con un impatto finanziario che ha superato i 5,6 milioni di euro grazie alle comunicazioni ricevute nell’anno appena trascorso. I dati tecnici analizzati durante la riunione offrono uno spaccato preciso dell’attività produttiva nell’area: su un totale di 29. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Logistica veneta: il boom della ZLS con 30 milioni di investimenti

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